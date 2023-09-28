Bade İşçil'den dizi açıklaması! Ekrana dönüyor mu?

Bade İşçil, İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına da yanıt veren İşçil “Sürekli projeler geliyor okuyorum fakat aklıma yatan bir proje henüz gelmedi. Okumalara devam ediyorum" dedi.

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