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Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

Sokak modasının öncü ismi Bad Bear, yepyeni gözlük koleksiyonuyla gözleri de tarzla koruyor.

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

Bad Bear, modaya yön veren tarzıyla tanınırken, şimdi de gözlük koleksiyonu ile moda dünyasına iddialı bir adım atıyor. Marka, ilk kez satışa sunduğu gözlük koleksiyonuyla tarzı ve fonksiyonu bir araya getiriyor. 

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

‘Sen farklısın. Alışılmış kalıpların dışında ama hayatın içindesin’ 

Bad Bear’ın güneşe meydan okuyan klasik ve modern tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken gözlük koleksiyonu; markanın benzersiz tarzını ve kalitesini yansıtan çeşitli tasarımları içeriyor. 

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

Her bir çerçeve, markanın imzası niteliğindeki modern ve şık estetiğiyle dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım için pratik modeller hem de özel günler için göz alıcı tasarımlar koleksiyonda yer alıyor. 

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

Koleksiyonun yanı sıra, Bad Bear’ın gözlükleri aynı zamanda yüksek kaliteli malzemeler ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan özel lenslerle donatıldı. Böylece, tarzıyla öne çıkan özgür ruhlar aynı zamanda göz sağlığını da koruyor. 

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

Bad Bear hakkında daha fazla bilgi almak için badbear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bad Bear yeni gözlük koleksiyonunu tanıtıyor

 

 

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