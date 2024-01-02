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Bad Bear soğuk hava şartlarına meydan okuyor

Sokak modasının öncü isim olan ve kendine özgün tasarımlarıyla adından başarı ile söz ettiren Bad Bear; kış sezonunda özgür ruhları sıcak tutarken, şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Bad Bear soğuk hava şartlarına meydan okuyor

Doğanın ruhunu yansıtan dinamik renkleri ve özel koleksiyonlarıyla standartın dışına çıkmayı seven Bad Bear, Sonbahar-Kış koleksiyonu ile kış aylarında sıcak tutmanın yanı sıra, farklı tasarımlarıyla şık bir görünüm sunmayı amaçlıyor. 

Bad Bear soğuk hava şartlarına meydan okuyor

Sıcaklık ve stil, Bad Bear ile bir arada! 

Türkiye'nin öncü giyim markalarından biri olan Bad Bear, bu kış sezonunda soğuk hava şartlarına meydan okuyan, farklı desen ve renk seçenekleri ile ön plana çıkan montlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Stil sahibi ruhlara; farklı tasarımları, kaliteli kumaşları ve özgün tarzıyla sokak modasını yakalama imkânı sunan marka, kış şartlarına özel olarak seçilmiş kaliteli malzemeleri ve maksimum konfor sunmayı hedefleyen montlarıyla, modaseverlerin tercihi olmaya devam ediyor. Ayrıca, su geçirmez özellikleri ile ıslak hava koşullarına karşı da güvenliği ön planda tutuyor. 

Bad Bear soğuk hava şartlarına meydan okuyor

BAD BEAR modayı yaşam tarzına dönüştürüyor! 

Kış aylarının vazgeçilmezleri; mont, polar, yelek ve sweatshirt gibi ürün gruplarında farklı renk ve model kategorileri ile Bad Bear, şehir ve doğa yaşamına uygun seçenekler sunuyor. Aynı zamanda şık detaylar ve modern kesimler ile her tarza hitap ediyor. 

Bad Bear, soğuk kış günlerini sıcak ve stil dolu geçirmek isteyenleri kulübe davet ediyor. 

 

 

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