 Baby Brown’dan sürpriz cower!

"Oriental Poison" ve "Per Ty" gibi dünyada ses getiren büyük hitlere imza atan ünlü rapçi Baby Brown büyük bir sürpriz yaparak ‘Antep Hamamları’na cower yaptı.

Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de İbrahim Şaşmaz ev sahipliğinde şarkıya klip çeken Brown, Türk kültürüne olan büyük sevgisini, gösterdi.

Rapçi yeni çalışmasının yazı kulüp ve parti şarkısı olacağını iddia etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.