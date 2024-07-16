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Baby Brown’dan sürpriz cower!

Baby Brown’dan sürpriz cower!

Baby Brown’dan sürpriz cower!

"Oriental Poison" ve "Per Ty" gibi dünyada ses getiren büyük hitlere imza atan ünlü rapçi Baby Brown büyük bir sürpriz yaparak ‘Antep Hamamları’na cower yaptı.

 Baby Brown’dan sürpriz cower!

Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de İbrahim Şaşmaz ev sahipliğinde şarkıya klip çeken Brown, Türk kültürüne olan büyük sevgisini, gösterdi.

 Baby Brown’dan sürpriz cower!

Rapçi yeni çalışmasının yazı kulüp ve parti şarkısı olacağını iddia etti.

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