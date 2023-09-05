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Babasının kızı ‘Eda Doğanay’

Halk müziğinin efsanelerinden Seyfi Doğanay'ın kızı, Eda Doğanay'ın "Bunu Senden Beklemezdim" adlı yeni tekli çalışması yayınlandı.

Babasının kızı ‘Eda Doğanay’

Eda Doğanay, halk müziğinin efsanelerinden rahmetli babası Seyfi Doğanay'dan aldığı bayrağı başarıyla taşıyor. Konservatuvar mezunu Eda Doğanay'ın daha önce birçok şarkısı hit olmuştu.

Babasının kızı ‘Eda Doğanay’

Eda Doğanay'ın yeni tekli çalışması; sözü İbrahim Dizlek, müziği Ferhat Kılıç’a ait olan daha önce Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Bunu Senden Beklemezdim", Özdemir Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibini de Yekta Özbilen yönetti. Kısa zamanda müzikseverler tarafından oldukça beğeni aldı. 

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