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Babasının izinde! Ezgi Güneştekin’den ilk kişisel sergi

Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “How  U Feel?” isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Ezgi Güneştek’in sergisi 30 Haziran tarihine kadar DG Art Project Piyalepaşa’da ziyaret edilebilir.

Babasının izinde! Ezgi Güneştekin’den ilk kişisel sergi

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin’ın kızı olan Ezgi Güneştekin eserlerinde renkleri, metinleri, imgeleri kullanan ve işlerinde asi bir direnişi, kültürel normlara başkaldırıyı ve bireysel özgürlüğü amaç edinen ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Babasının izinde! Ezgi Güneştekin’den ilk kişisel sergi

Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin’in eserleri, varoluşun karmaşıklığını ve insanın iç çatışmalarını vurgulayarak insanları düşünmeye ve hissetmeye çağırıyor. Size sorduğu “Nasıl hissediyorsun?” sorusuyla eserlerinde izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlayan sanatçı, canlı ve dinamik renkleriyle izleyicinin duygusal boşluğunu dolduruyor. Yenilikçi ve cesur tavrıyla dikkat çeken Güneştekin, kendini asla bir tuvalin sınırları içine hapsetmiyor. Eserlerinde sıradanın ötesine geçen, duyguların derinliklerine inen ve ruhun barındırdığı karmaşık duyguları ifade eden sanatçı, zamanın her anında yeni bir şey söylemeyip kendi özgün dilini inşa ediyor.

Babasının izinde! Ezgi Güneştekin’den ilk kişisel sergi

Genç sanatçı Ezgi Güneştekin’in  DG Art Project’de ilk kişisel sergisine katılanlar  arasında Babası Ahmet Gümüştekin, kızkardeşi Kardelen Gümüştekin, Arzu Gündoğdu, Hasan Keydal, Esra-Fatih Öztürk, Elif Yıldız, Gürşans Zaman, Siren-Ersin Kayalar, Feryal Gülman, Ömer Abacı, Fatih Kıral, Ozan-Bahar Şer, Tarık-Arzu Kayar ve Çınar Bozyel, Erol Özmandıracı gibi ünlü isimler vardı.

 

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