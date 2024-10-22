  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!

Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!

Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!

Yasemin Allen'in, babası Dudley Allen ile hayatını kaybetmişti.

Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!
Oyuncudan duygusal bir mesaj geldi.

Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!
Babasıyla nostalji karesini Instagram'dan yayınlayan Allen, "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
  Magazin

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!
  Magazin

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!
  Magazin

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!

Meryem Uzerli Cannes'da
  Magazin

Meryem Uzerli Cannes'da

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi
  Gündem

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!
  Magazin

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!