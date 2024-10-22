Babasını kaybeden Yasemin Allen'den duygusal mesaj!

Yasemin Allen'in, babası Dudley Allen ile hayatını kaybetmişti.



Oyuncudan duygusal bir mesaj geldi.



Babasıyla nostalji karesini Instagram'dan yayınlayan Allen, "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" diye yazdı.

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