Babası İbrahim Tatlıses'in 'Tatlıses' markasını kullanmaması için dava açtığı oğlu Ahmet Tatlıses'ten flaş açıklama!

Yeni Günaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı.

Yıllardır kendi çabasıyla edindiği olumlu itibardan oğlunun gayret göstermeden yararlanmaya çalıştığını dilekçesinde belirten sanatçı, Ahmet Tatlıses’in tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti.

İbrahim Beyin Çiğköfte Fabrikası Mühürlendi

Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses şunları söyledi: "Tatlıses markasını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses... İbrahim bey ne zaman yeni bişeyler yapmak istese ne zaman haber olmak istese benim ile ilgili asılsız iddialar ortaya atıyor. Tatlıses kebap ve çiğköfte şubelerini 20 yıl boyunca ben işlettim. Ne zaman bıraktım işte o zaman rezalet oldu. Hatta geçtiğimiz aylarda kendi işlettiği çiğköfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim bey ağır ilaçlar kullanıyor dolayısıyla artık bu işlere de yetişemiyor. Yanındakiler de ilgilenmediği için artık merdiven altı oldu. Benim kendisiyle gıda şirketleri bazında yüzde 10 ortaklığım vardı onu dahi elimden aldı yine sustum. Tatlıses ile hizmet vermeye devam edeceğim çünkü onun kadar bende emek verdim, zaten yıllardır kebap özelinde yalnızca benim şubelerim var, sanki yeni bir şeymiş gibi şimdi neden bu tavır anlamış değilim. 2 şubem var şubelerimi daha da büyüteceğim. Türkiye'nin her bölgesinde şubelerimiz olacak. Bununla ilgili de teamül neyi gerektiriyorsa yapıyoruz. Kendisi istediği içinde adımı ve soyadımı değiştiremem" diye konuştu...

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