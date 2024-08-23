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Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!

Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle! İşte detaylar...

Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak'ın arası bozulmuştu.

 Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!

İkili canlı yayında birbirine göndermee bulunmuştu.

 Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!

Çıtak, Instagram'dan Tatlıses soyisimini kaldırdı.

Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!
Şarkıcı, 'Çıtak' soyismine kalp emojisi koydu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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