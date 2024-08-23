 Babası İbrahim Tatlıses ile arası bozulan Dilan Çıtak'tan şok eden hamle!

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak'ın arası bozulmuştu.

İkili canlı yayında birbirine göndermee bulunmuştu.

Çıtak, Instagram'dan Tatlıses soyisimini kaldırdı.



Şarkıcı, 'Çıtak' soyismine kalp emojisi koydu.

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