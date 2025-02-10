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Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı yaşarken attığı mesajlar yüzünden gündem olan Timur Turanbayburt, açıklama yaptı.

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu
Turanbayburt’un, "Böbreği geri ver ş... Tatlıses senden namuslu... Her gün diyalize giriyordun ş...." yazdığı ortaya atılmıştı.

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu
"Hesabım açık. Onu kullanmışlar. Babam bana küs gitti" diyen Timur Turanbayburt, "Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni. Babamı bana kışkırtmışsınız benim bundan haberim yok yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere!

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medya mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu

Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri" dedi. Timur Turanbayburt, Şirin Gözalıcı'yı hedef aldı.

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