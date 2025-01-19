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Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi!

Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi! İşte detaylar...

Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi!

Fatma D., 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının iş insanı Hacı Sabancı olduğunu ileri sürmüştü.

 Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi!

Adli Tıp’ta yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu anlaşıldı.

 Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi!

Hacı Sabancı, haberin ortaya çıkmasından sonra ilk fotoğrafı paylaştı. İş insanı eşi Nazlı ve kızı Arzu Alara ile karesini yayınlayarak, mutluluk pozu verdi.

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