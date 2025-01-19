 Babalık davası sonuçlanan ve Uzay'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi!

Fatma D., 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının iş insanı Hacı Sabancı olduğunu ileri sürmüştü.

Adli Tıp’ta yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu anlaşıldı.

Hacı Sabancı, haberin ortaya çıkmasından sonra ilk fotoğrafı paylaştı. İş insanı eşi Nazlı ve kızı Arzu Alara ile karesini yayınlayarak, mutluluk pozu verdi.

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