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Babalarının anısına okul bağışladılar

Elif Akyazıcı Girgin rahmetli babası Fahrettin Kerim Akyazıcı anısına Hak Vakfı ile Bahçelievler Belediyesi’ne bağışladıkları “Anaokulu, Kadın Merkezi ve Gençlik Merkezi”ni bitirerek Bahçelievler Belediyesi'ne teslim ettiler.

Babalarının anısına okul bağışladılar

Cemiyet hayatının sevilen iş insanlarından Elif Akyazıcı Girgin rahmetli babası Fahrettin Kerim Akyazıcı anısına Hak Vakfı ile Bahçelievler Belediyesi’ne bağışladıkları “Anaokulu, Kadın Merkezi ve Gençlik Merkezi”ni bitirerek Bahçelievler Belediyesi'ne teslim ettiler.

Babalarının anısına okul bağışladılar
“Anaokulu, Kadın Merkezi ve Gençlik Merkezi”nin teslim töreninde açılış konuşmasını Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe yaptıktan sonra, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yaptığı teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

 Babalarının anısına okul bağışladılar

Ardından hizmet binasının açılış kurdelesini kızı Elif Akyazıcı Girgin, oğlu Emre Akyazıcı, kardeşi Hamit Akyazıcı, torun Ela Girgin ve minik öğrenciler ile birlikte keserek binayı hizmete açtılar.

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