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“Babalar ile Saklambaç” edebiyatseverleri buluşturdu

Evrim Sanat Galerisi’nde, Psikolojik Danışman&Yönetici Koçu&Yazar Nesrin Dosdoğru’nun “Babalar ile Saklambaç” isimli yeni romanı için kitap lansmanı ve imza günü etkinliği düzenlendi.

“Babalar ile Saklambaç” edebiyatseverleri buluşturdu

Nesrin Dosdoğru’nun güncel eseri; aile içi ilişkileri, duygusal ve psikolojik dinamikleri ele alıyor. Yazar yeni kitabının imza günü ve lansman etkinliğinde kısaca kitabından bahsederek, katılımcılara eserin içeriği hakkında bilgi aktardı. Nesrin Dosdoğru’nun yazar kimliği ve eserleri hakkında bilgi paylaşılan etkinlik, katılımcılar arasında keyifli bir sohbet ortamı oluşturdu.

“Babalar ile Saklambaç” edebiyatseverleri buluşturdu

Dosdoğru, tecrübesini ve bilgi birikimini ebeveyn-çocuk ilişkilerine fayda sağlamak amacıyla eser yazmaya karar vermiş ve "Annelere Masallar" ile "Mandala ile Terapi" isimli kitaplarını kaleme almış. Son olarak da "Babalar ile Saklambaç" adlı eserini okuyucusuyla buluşturmuştur. “Babalar ile Saklambaç” adlı eser, aile içi ilişkilerdeki duygusal gelişmelere odaklanarak, okuyucuları derin bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor.

“Babalar ile Saklambaç” edebiyatseverleri buluşturdu

“Babalar ile Saklambaç”; babayla kızın fiziksel olarak saklambaç oyunu oyması gibi bir durum yer almıyor. Roman, daha çok babalar ve kızları arasındaki duygusal ve psikolojik ilişkileri, içsel çatışmaları ve aile içi dinamikleri konu alıyor. Zehra ve Öykü’nün hikayeleri üzerinden, babalarıyla olan ilişkilerini, beklentilerini ve bu ilişkilerin hayatlarındaki etkilerini keşfetmelerini anlatıyor. Saklambaç oyunu, burada metaforik bir anlam taşıyor; babalarla olan ilişkilerdeki saklanan duygular, söyleyemedikleri ve bastırdıkları düşünceler üzerine yoğunlaşıyor. (Selfie Yayınları, 112 sayfa, Roman) 

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci, özel kültür ve sanat etkinlikleri ile sanatseverler ve edebiyat tutkunlarıyla buluşmaya devam edeceklerini belirtti. Sanat ve edebiyatın insanı birleştiren gücü, Evrim Sanat Galerisi’nde bir kez daha hissedildi.

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