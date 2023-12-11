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Baba Yaşar ve anne Nurhayat’ın hikayesi yürekleri sızlatacak

Usta oyuncular Halil Ergün ve Ayşen İnci’nin başrolünde yer aldığı, ‘Aile Meselesi’ filminden ilk görüntüler paylaşıldı.

Baba Yaşar ve anne Nurhayat’ın hikayesi yürekleri sızlatacak

Başrollerini Halil Ergün ve Ayşen İnci’nin paylaştığı, Hilmi Özçelik, Burak Sarımola, Ufuk Kaplan ve Demet Erdem’in de usta oyunculara eşlik ettiği ‘Aile Meselesi’ filmi tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Metin Kuru’nun oturduğu, 2024 yılında vizyona girmesi planlanan filmden ilk kareler paylaşıldı.

Baba Yaşar ve anne Nurhayat’ın hikayesi yürekleri sızlatacak

 

Huzurevinde yaşayan baba Yaşar (Halil Ergün) ile anne Nurhayat’ın (Ayşen İnci) hüzünlü hikayesinin anlatıldığı ‘Aile Meselesi’ şimdiden hikayesiyle merak konusu oldu. İzleyenlerin yürekleri sızlatacak filmde, Halil Ergün ve Ayşen İnci, performanslarıyla büyük beğeni aldı. Çekimleri yılın ilk yarısında Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapılan ‘Aile Meselesi’nin 2024 yılında Türkiye sinemalarında yerini aldıktan sonra Arap ülkeleri ve Avrupa’da vizyona girmesi planlanıyor.

Baba Yaşar ve anne Nurhayat’ın hikayesi yürekleri sızlatacak

 ‘Aile Meselesi’, beyaz yakalı iki kardeşin, huzurevinde yaşayan anne ve babalarıyla aralarındaki iletişim problemlerini anlatıyor. Teknolojik imkanların günlük yaşamımıza getirdiği görüntülü görüşmelerin yüz yüze görüşmelere tercih edilmesinin sonuçlarıyla birlikte, bu tercihin aile yapısı, aile bireylerinin iç iletişimi ve toplumsal değerlerin dezenformasyonuna sebep olma sürecini işliyor.

Baba Yaşar ve anne Nurhayat’ın hikayesi yürekleri sızlatacak

 

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