 Baba-kız alışverişte

Şarkıcı Coşkun Sabah ve kızı Roza Sabah, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.



Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarmak isteyen baba-kız, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip doyasıya gezdi. Alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içen Coşkun Sabah ve Roza Sabah, koyu bir sohbete dalıp günü değerlendirdi. Objektiflere poz verip “Güzel bir gün” diyen ikili, araçlarıyla AVM’den ayrıldı.

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