Baba- oğul eğlencede

Hem oyunculuğu hem de yazdığı senaryolarla adından söz ettiren Özyurtlu, oğlu ile birlikte Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde saatlerce eğlendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Caner Özyurtlu, poz vermeye çekinen oğlu Bulut'u kaçarken yakalamakta zorlandı.
"Kendisi poz vermeyi çok sevmiyor o yüzden yolu kaçmak oluyor'' diyen Özyurtlu, "Her şey yolunda gidiyor. Bugün baba oğul biraz eğlenelim dedik. Onun dışında işler devam ediyor, yeni şeyler yazıyorum ama henüz hazır değil." ifadelerinde bulundu.
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