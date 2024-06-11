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Azka Otel yaz konserlerinde Madam Arabesk gecesi

Bodrum'un gözde otellerinden Azka Otel muhteşem yaz konserleri serisi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gece genç sanatçı Madam Arabesk sahnede sergilediği enerjik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Azka Otel yaz konserlerinde Madam Arabesk gecesi

Konserine, sevilen şarkıları ve özel düzenlemeleriyle başlayan Madam Arabesk izleyicileri coşturdu. Birbirinden hareketli parçalarıyla geceye damgasını vuran Madam Arabesk, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Konser boyunca hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan sanatçı, sıcak ve samimi tavırlarıyla alkış topladı.

Azka Otel yaz konserlerinde Madam Arabesk gecesi

Azka Otel'in eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen konserde, müzikseverler hem Madam Arabesk'in müziğiyle keyifli dakikalar yaşadı hem de Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkardı. Otelin harika manzarası ve kaliteli hizmeti, geceyi daha da özel kıldı.

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