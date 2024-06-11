Azka Otel yaz konserlerinde Madam Arabesk gecesi

Konserine, sevilen şarkıları ve özel düzenlemeleriyle başlayan Madam Arabesk izleyicileri coşturdu. Birbirinden hareketli parçalarıyla geceye damgasını vuran Madam Arabesk, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Konser boyunca hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan sanatçı, sıcak ve samimi tavırlarıyla alkış topladı.

Azka Otel'in eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen konserde, müzikseverler hem Madam Arabesk'in müziğiyle keyifli dakikalar yaşadı hem de Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkardı. Otelin harika manzarası ve kaliteli hizmeti, geceyi daha da özel kıldı.

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