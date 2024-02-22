  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Azka Otel ikinci kez Wiyanawanda Fest Bodrum’a ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en büyük üzüm suyu açık hava organizasyonu olan Wiyanawanda Fest Bodrum, üzüm severlerle Azka Otel’de buluşuyor.

Azka Otel ikinci kez Wiyanawanda Fest Bodrum’a ev sahipliği yapıyor

 27 Nisan Cumartesi günü, Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan üzüm suyu üreticileri, Azka Otel’in denize sıfır konumundaki yemyeşil çim bahçelerinde üzüm severler ile ikinci kez bir araya gelecek.

Bodrum’un ilk üzüm festivali olan Wiyanawanda Fest’ te 44 üzüm suyu üreticisi yer alacak. Festivalde aynı zamanda; şarküteri, peynir, zeytinyağı, kruvasan stantları da yer alacak.

Ayrıca tüm üzüm severler, Bodrum’un yerel üreticisi Royal Pastanesi’nin festivale özel hazırladığı eşlikçilerinden de tadabilecekler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
  Magazin

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu
  Magazin

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı
  Kültür - Sanat

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti
  Magazin

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!

Çağdaş Sanat’ın İstanbul’daki yeni adresi Ruzy Gallery’ye görkemli açılış
  Kültür - Sanat

Çağdaş Sanat’ın İstanbul’daki yeni adresi Ruzy Gallery’ye görkemli açılış