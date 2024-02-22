Azka Otel ikinci kez Wiyanawanda Fest Bodrum’a ev sahipliği yapıyor

27 Nisan Cumartesi günü, Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan üzüm suyu üreticileri, Azka Otel’in denize sıfır konumundaki yemyeşil çim bahçelerinde üzüm severler ile ikinci kez bir araya gelecek.

Bodrum’un ilk üzüm festivali olan Wiyanawanda Fest’ te 44 üzüm suyu üreticisi yer alacak. Festivalde aynı zamanda; şarküteri, peynir, zeytinyağı, kruvasan stantları da yer alacak.

Ayrıca tüm üzüm severler, Bodrum’un yerel üreticisi Royal Pastanesi’nin festivale özel hazırladığı eşlikçilerinden de tadabilecekler.

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