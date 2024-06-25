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Aziz Yuldashev'in yeni şarkısı 'Sentez' yayınlandı

Özbek star Aziz Yuldashev, üst üste çıkardığı projelerle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sanatçının yeni EP'si 'Sentez' 25 Haziran itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Aziz Yuldashev'in yeni şarkısı 'Sentez' yayınlandı

Yeni EP, iki şarkıdan oluşuyor. Çıkış şarkısı 'Dari Duri'nin müzik videosu, ünlü yönetmen Efe Cansoy tarafından çekildi ve büyük beğeni topladı. The Dark World Production etiketiyle yayınlanan albümde tanıdık bir parça da bulunuyor. Cem Karaca'nın efsanevi şarkısı 'Islak Islak'ı yeniden yorumlayan Aziz Yuldashev, bu performansı ile büyük alkış topladı.

Yuldashev, yeni albümü ile birlikte Türkiye'deki konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor. 'Sentez' adını verdiği bu özel albüm, müzikseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

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