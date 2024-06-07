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Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da kuyumcularla buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaklaşan kongresi öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'da Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın tarafından ağırlandı.

Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da kuyumcularla buluştu

Nuruosmaniye Camii’nden karşılanarak Fenerbahçeli kuyumcuları ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Havuzlu Restoran'da Fenerbahçeli kuyumcularla kahvaltıda buluştu.

Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da kuyumcularla buluştu

Kahvaltıya Fatih Öztürk, Nihat Özbağı, Mustafa Ömer Topbaş ve Batuhan Özdemir de eşlik etti.

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