Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da kuyumcularla buluştu

Nuruosmaniye Camii’nden karşılanarak Fenerbahçeli kuyumcuları ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Havuzlu Restoran'da Fenerbahçeli kuyumcularla kahvaltıda buluştu.

Kahvaltıya Fatih Öztürk, Nihat Özbağı, Mustafa Ömer Topbaş ve Batuhan Özdemir de eşlik etti.

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