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Azeri güzeli şarkıları üçledi

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve sürekli üretim içinde olan Süreyya Ayvazova, şimdi de son single çalışması “Deliye Dönerim Kesin”e klip çekti ve büyük emek harcadığı şarkıyı piyasaya çıkarttı.

Azeri güzeli şarkıları üçledi

İki yıl önce Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen ve ilk tekli single çalışması “Sarı Gelin”i müzik piyasasına kendi yorumu ile sunun Azeri güzeli Süreyya Ayvazova sesinin güzelliği ile adından söz ettirmişti. Ardından da “Ne Olur Allahım” adlı ikinci şarkısını da müzikseverlere sunan genç sanatçı, Akbulut Sanat Management ve Müzik Yapım sahibi yapımcı ve prodüktör Harun Akbulut’un büyük desteğini aldığını belirterek başarısında etkisini büyük olduğunu söyledi.

Azeri güzeli şarkıları üçledi

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve sürekli üretim içinde olan Süreyya Ayvazova, şimdi de son single çalışması “Deliye Dönerim Kesin”e klip çekti ve büyük emek harcadığı şarkıyı piyasaya çıkarttı. Bu şarkının kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Süreyya Ayvazova, şarkısının sözlerinin şiirlerin efendisi olarak nitelediği Ahmet Selçuk İlkan’a ait olduğunu söyledi. Bestesi Zühre Dalmaz’a, aranjörlüğü ise Sezgin Gezgin’e ait yeni şarkısıyla iddialı olan sanatçı şarkının dinleyenlerin gönüllerini okşayacağını söyledi.

 

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