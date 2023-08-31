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Azer Bülbül’ün sevilen parçası “Üzülmedim ki”ye Melek Mosso yorumu

Azer Bülbül’ün sevilen eseri “Üzülmedim ki” Melek Mosso yorumuyla 1 Eylül’de müzikseverlerle buluşuyor.

Azer Bülbül’ün sevilen parçası “Üzülmedim ki”ye Melek Mosso yorumu

Güçlü sesi ve farklı tarzıyla son zamanların adından söz ettiren ismi Melek Mosso, Azer Bülbül’ün sevilen parçası “Üzülmedim ki”yi seslendirdi.

Azer Bülbül’ün sevilen parçası “Üzülmedim ki”ye Melek Mosso yorumu

Azer Bülbül Proje Albümü’nün sevilen parçası “Üzülmedim ki”yi güçlü yorumuyla seslendiren Melek Mosso, 1988 yılında Azer Bülbül tarafından seslendirilen parçaya farklı yorumuyla yeniden hayat verdi. Barış Plak & Soy Yapım etiketiyle 1 Eylül’den itibaren tüm dijital platformlarda ve Barış Plak YouTube kanalında yayınlanacak olan parçanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Azer Bülbül’ün sevilen parçası “Üzülmedim ki”ye Melek Mosso yorumu

 

Müzikseverlerin merakla beklediği “Üzülmedim ki” parçasının düzenlemesi, farklı türleri ustalıkla harmanlayan Alper Atakan tarafından özenle hazırlandı. Yetenekli yönetmen Melike Beşli'nin önderliğinde hazırlanan klip  1 Eylül’den  itibaren  dijital platformlarda ve Barış Plak YouTube kanalında.

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