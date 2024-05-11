Azbey'den yeni şarkı 

İddialı şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Azbey, şarkının dikkat çekici klibi için İstanbul’da kamera karşısına geçti. Duygusal bir aşk şarkısı olan “Üstüme Üstüme”nin klibi Turgay Ceylaner yönetmenliğinde çekildi.

23 yıl sonra döndüğü müzik dünyasında iddialı eserlerle adından söz ettirmeyi başaran Azbey, "2024 yazı Azbey’in yazı olacak. Bomba gibi geliyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Azbey'in iddialı şarkısı "Üstüme Üstüme" MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

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