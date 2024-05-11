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Azbey'den yeni şarkı 

Fantezi müziğin güçlü sesi Azbey, "Üstüme Üstüme” isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Sözleri Reşide Murad’a, müziği Barış Engürlü’ye ait olan "Üstüme Üstüme” şarkısının aranjesini ise Erdinç Onar yaptı.

Azbey'den yeni şarkı 

İddialı şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Azbey, şarkının dikkat çekici klibi için İstanbul’da kamera karşısına geçti. Duygusal bir aşk şarkısı olan “Üstüme Üstüme”nin klibi Turgay Ceylaner yönetmenliğinde çekildi.  

Azbey'den yeni şarkı 

23 yıl sonra döndüğü müzik dünyasında iddialı eserlerle adından söz ettirmeyi başaran Azbey, "2024 yazı Azbey’in yazı olacak. Bomba gibi geliyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.  

Azbey'den yeni şarkı 

Azbey'in iddialı şarkısı "Üstüme Üstüme" MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda  müzikseverlerle buluştu.

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