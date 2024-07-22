 Ayvalık turizmde ekosistem ve gastronomi ile öne çıkacak

Doğal güzelliği, endemik bitki zenginliği, dünyanın en kaliteli zeytinyağı üretimi ve zengin kırmızı mercan yatakları ile Ayvalık'ın, gastronomi ve ekoloji temalı tanıtıma yönelmesi gerektiğini belirten Ayvalık Ticaret Odası Turizm komite başkanı Uğur Berk bu konuda yürütülen çalışmalara destek olduklarını söyledi.

İlçenin turizm potansiyelinin uyuyan bir dev olduğunu belirten Uğur Berk şunları söyledi. Sektördeki fiyat istikrarsızlığı Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki turizmi olumsuz yönde etkiliyor. Türk vatandaşları akın akın Yunan adalarına koşarken, bu yıl Ayvalık daha çok öne çıktı. Türkiye'nin en temiz sahili, yılın dört mevsim su altı turizmine uygunluğu, dünya markası haline gelen zeytinyağı ve gastronomi zenginliği ile dünyanın ikinci oksijen değeri yüksek havasına sahip bölgesinde olan Ayvalık için daha fazla çaba harcamalıyız. Ayvalık'ın adaları, tarihi sokakları, kendine özgü mimarisi bozulmamış mimarisinin gelecek kuşaklara taşınmasının önemine dikkat çeken Uğur Berk, "Taksiyarhis Kiliseleri, Alibey Adası, Sarımsaklı Plajı, Küçükköy, Çamlık ve Ayvalık Merkezinde bulunan Macaron caddesi Sakarya mahalleleri ile sadece Türkiye'nin değil dünyadan pek çok turizm şirketinin gezi rotasına dahil ediliyor. Önümüzdeki yıllarda Ayvalık'ı çok farklı yerlere getirecek etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

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