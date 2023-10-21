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Ayvalık'ta renkli sergi

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, zeytin sevdalılarını bir araya getirdi.

Ayvalık'ta renkli sergi

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, zeytin sevdalılarını bir araya getirdi.

 Ayvalık'ta renkli sergi

(Emel Uçar - Banu Devrim - Ali Uçar - Uğur Berk  - Eda Aner)


13 ve 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, zeytin sergisi de büyük ilgi gördü. Çamlık 87 Otel'de yapılan 'Ölmez Ağaç' adlı zeytin ağaçları ve zeytin resimlerinden oluşan serginin açılışını Ayvalık Ticaret Başkanı Ali Uçar yaptı. Uçar, sergiyi gezerek sanatçıları tebrik etti. Sergi festival boyunca misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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