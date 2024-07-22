 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

Balıkesir Ayvalık Körfezi'ni kucaklayan, deniz manzaralı odalarıyla ilçenin en köklü
turizm tesislerinden Çamlık 87 Hotel, ziyaretçilerini bölgenin geleneksel gastronomisiyle buluşturuyor.
Yıllardır uygun fiyat ve kalite politikasından taviz vermeyen Çamlık 87 Hotel işletmecisi Uğur Berk
son yıllarda Osmangazi otoyolu ve Edremit Havaalanı’nı kullanan misafirlerin daha çok kendilerini
tercih ettiğini belirterek "Merkeze olan yakınlığımız, eşsiz deniz manzarası, yoga, nefes ve aile dizimi kampları,
özel gastronomi programları ile ziyaretçilerimize unutulmaz tatil fırsatları sunuyoruz" dedi.
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