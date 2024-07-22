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Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

Balıkesir Ayvalık Körfezi'ni kucaklayan, deniz manzaralı odalarıyla ilçenin en köklü turizm tesislerinden Çamlık 87 Hotel, ziyaretçilerini bölgenin geleneksel gastronomisiyle buluşturuyor.

Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

Balıkesir Ayvalık Körfezi'ni kucaklayan, deniz manzaralı odalarıyla ilçenin en köklü

 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

turizm tesislerinden Çamlık 87 Hotel, ziyaretçilerini bölgenin geleneksel gastronomisiyle buluşturuyor.

 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın


Yıllardır uygun fiyat ve kalite politikasından taviz vermeyen Çamlık 87 Hotel işletmecisi Uğur Berk

 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

son yıllarda Osmangazi otoyolu ve Edremit Havaalanı’nı kullanan misafirlerin daha çok kendilerini

 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın


tercih ettiğini belirterek "Merkeze olan yakınlığımız, eşsiz deniz manzarası, yoga, nefes ve aile dizimi kampları,

 Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

özel gastronomi programları ile ziyaretçilerimize unutulmaz tatil fırsatları sunuyoruz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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