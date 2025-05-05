1996-2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol alan Ayten Uncuoğlu ve Cenk Torun 24 yıl sonra bir araya geldi.

İkili, Quality of Magazine 2025 ödül töreninde buluştu. Eski günlerden bahseden ikili, selfie yaptı.

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