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Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Gökçer'in yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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