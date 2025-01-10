Aytaç Şaşmaz yılın en beğenilen erkek sinema oyuncusu seçildi

Ödül konuşmasında sosyal farkındalığı bu denli yüksek bir projede olmanın mutluluğunu dile getiren Aytaç Şaşmaz, öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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