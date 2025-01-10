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Aytaç Şaşmaz yılın en beğenilen erkek sinema oyuncusu seçildi

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nün bu yıl 23. kez düzenlediği “Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nde, öğrencilerin oylarıyla belirlenen “En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü” Aytaç Şaşmaz’a verildi.

Aytaç Şaşmaz yılın en beğenilen erkek sinema oyuncusu seçildi

Ödül konuşmasında sosyal farkındalığı bu denli yüksek bir projede olmanın mutluluğunu dile getiren Aytaç Şaşmaz, öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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