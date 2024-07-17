Aytaç Şaşmaz'a yabancı hayranlarından tam not

Aytaç Şaşmaz’ın Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı Netflix’de yayınlanan “Zeytin Ağacı 2”deki performansı İspanya ve Güney Amerika’daki izleyicilerden tam not aldı.

X’de birçok kullanıcı “Diyar” karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz için karakterine doyamadıkları hakkında yorumlar yazdılar.

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