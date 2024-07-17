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Aytaç Şaşmaz'a yabancı hayranlarından tam not

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz Netflix’de yayınlanan “Zeytin Ağacı 2”deki performansıyla yabancı hayranlarını adeta büyüledi.  

Aytaç Şaşmaz'a yabancı hayranlarından tam not

 

Aytaç Şaşmaz’ın Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı Netflix’de yayınlanan “Zeytin Ağacı 2”deki performansı İspanya ve Güney Amerika’daki izleyicilerden tam not aldı.

Aytaç Şaşmaz'a yabancı hayranlarından tam not

X’de birçok kullanıcı “Diyar” karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz için karakterine doyamadıkları hakkında yorumlar yazdılar.

Aytaç Şaşmaz'a yabancı hayranlarından tam not

 

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