  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş! İşte detaylar...

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!

Geçtiğimiz dönemin ses getiren ünlü mankenlerinden Aysu Baçeoğlu geri döndü.

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!
Hem de öyle sıradan bir dönüş değil. 2014’te yayınladığı ve zamanında hak ettiği ilgiyi göremeyen 10 Numara şarkısı, TikTok sayesinde 2025’in en çok kullanılan şarkılarından biri oldu. Hiçbir PR çalışması olmadan, organik olarak patlayan bu akım, eski usul “kalite zamanla değer bulur” sözünü bir kez daha kanıtladı.

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!
DEMET OUT AYSU 10!
"Bu Şarkı Benim! O Ses Demet'in Değil, Aysu Baçeoğlu'nun!" TikTok’ta yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılan ve 2025’in akımı hâline gelen 10 Numara şarkısı, bazı kullanıcılar tarafından Demet Akalın’a ait sanıldı. Bu karışıklık karşısında Aysu Baçeoğlu suskunluğunu bozdu:

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!
“Ben bu şarkıyı 11 yıl önce çok büyük bir heyecanla ve hevesle söyledim. Bugün hâlâ dillerdeyse, bu sesin kime ait olduğu da bilinmeli. ''Birilerinin yıllarca magazinle gündemde kalması, sesimi sahiplenebilecekleri anlamına gelmez. ”Baçeoğlu’nun bu çıkışı, sosyal medyada “çok net”, “tokat gibi cevap” ve “şarkısına sahip çıktı” yorumlarıyla desteklendi.

 Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!

Z KUŞAĞI VE FENOMENLERDEN TAM DESTEK
"Belki bir dönem görmezden gelindi, ama şimdi zamanıdır! Z kuşağı ve günümüz fenomenleri şarkımın değerini tam anlamıyla keşfetti, yediden yetmişe hepsi sahiplenip, ardı ardına yüzlerce video ile şarkıyı adeta taçlandırdılar, onurlandırdılar beni. Bu kuşak beni, ben de onları çok seviyorum! İyi ki varlar, bana ikinci baharımı yaşattılar!"

 Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!

YENİ FOTOĞRAFLARI OLAY YARATTI!
Aysu Baçeoğlu'nun yeni yayınladığı fotoğraflar da sosyal medyada çok konuşuldu. Cesur, çarpıcı ve güçlü imajıyla tekrar gündeme gelen sanatçı, “zamansız kadın” imajını güçlendirdi.

Aysu Baçeoğlu'ndan sektöre 10 numara giriş!
Aysu Baçeoğlu, bu ilgiden sonra yeni bir şarkı ve bir YouTube projesiyle geri dönüşünü kalıcı kılmaya hazırlanıyor. “Ben sadece bir şarkı değil, bir dönem geri getiriyorum, yaz boyunca sahnelerde buluşacağız” diyen sanatçıdan önümüzdeki günlerde daha çok söz edeceğiz gibi görünüyor...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ'un rüzgar ve fırtına tedbiri!
  Magazin

Pınar Altuğ'un rüzgar ve fırtına tedbiri!

Side'de Ege Esintisi
  Magazin

Side'de Ege Esintisi

Salamis Bay Conti Hotel'de rüya gibi bir yaz başlıyor
  Mekan

Salamis Bay Conti Hotel'de rüya gibi bir yaz başlıyor

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı
  Hayatın İçinden

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı

Pınar Deniz'in duygusal anları!
  Magazin

Pınar Deniz'in duygusal anları!

İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!
  Magazin

İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!