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Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş. İşte detaylar...

Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

Podyumların altın çağına damgasını vuran, güzelliğiyle bir döneme adını kazıyan Aysu Baçeoğlu, şimdilerde müzik dünyasında yepyeni bir fırtına estiriyor!

 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

Yıllar önce seslendirdiği 10 Numara şarkısıyla sektöre geri dönen Baçeoğlu, adeta küllerinden doğdu.

 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş


TikTok, Instagram ve YouTube’da 100.000’den fazla videoya ilham olan 10 Numara, enerjisiyle Z kuşağını büyüledi. Aysu Baçeoğlu ise gelen yoğun ilgiye kayıtsız kalamadı ve 10 Numara'yı Murat Yaprak’ın taptaze dokunuşuyla yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının söz ve müziği gibi yepyeni düzenlemesi de Murat Yaprak imzası taşırken Aysu Baçeoğlu’na şarkıda eşlik eden isim ise Küba’lı ünlü sanatçı Dlacruz.

 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK
Aysu Baçeoğlu, 10 Numara'nın yeni versiyonuna sadece sesiyle değil, büyüleyici güzelliğiyle de damga vurdu! Göz kamaştıran fiziği, etkileyici dansları ve zamana meydan okuyan enerjisiyle ekranları adeta ateşe veren Baçeoğlu, bu iddialı kliple hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı.

 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

Yönetmen koltuğunda genç ve vizyoner bir yetenek olan Buse Tirman'ın oturduğu bu özel proje, Aysu Baçeoğlu’nu bambaşka bir ışıltıyla yansıtarak izleyenleri büyüledi.

 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

TÜRKİYE’'İ GEZİYOR!
Türkiye’nin dört bir yanından kulüpler, festivaller ve organizasyonlar sıraya girdi! Aysu Baçeoğlu’nun sahne takvimi ise şimdiden full...

Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş
Aysu Baçeoğlu’nun yeni projesi 10 Numara. DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!

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