 Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş

Podyumların altın çağına damgasını vuran, güzelliğiyle bir döneme adını kazıyan Aysu Baçeoğlu, şimdilerde müzik dünyasında yepyeni bir fırtına estiriyor!

Yıllar önce seslendirdiği 10 Numara şarkısıyla sektöre geri dönen Baçeoğlu, adeta küllerinden doğdu.



TikTok, Instagram ve YouTube’da 100.000’den fazla videoya ilham olan 10 Numara, enerjisiyle Z kuşağını büyüledi. Aysu Baçeoğlu ise gelen yoğun ilgiye kayıtsız kalamadı ve 10 Numara'yı Murat Yaprak’ın taptaze dokunuşuyla yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının söz ve müziği gibi yepyeni düzenlemesi de Murat Yaprak imzası taşırken Aysu Baçeoğlu’na şarkıda eşlik eden isim ise Küba’lı ünlü sanatçı Dlacruz.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Aysu Baçeoğlu, 10 Numara'nın yeni versiyonuna sadece sesiyle değil, büyüleyici güzelliğiyle de damga vurdu! Göz kamaştıran fiziği, etkileyici dansları ve zamana meydan okuyan enerjisiyle ekranları adeta ateşe veren Baçeoğlu, bu iddialı kliple hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Yönetmen koltuğunda genç ve vizyoner bir yetenek olan Buse Tirman'ın oturduğu bu özel proje, Aysu Baçeoğlu’nu bambaşka bir ışıltıyla yansıtarak izleyenleri büyüledi.

TÜRKİYE’'İ GEZİYOR!

Türkiye’nin dört bir yanından kulüpler, festivaller ve organizasyonlar sıraya girdi! Aysu Baçeoğlu’nun sahne takvimi ise şimdiden full...



Aysu Baçeoğlu’nun yeni projesi 10 Numara. DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!

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