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Ayşen Birgör’den ters köşe!

Güçlü yorumu ve yayınlamış olduğu çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren sektörün değerli seslerinden Ayşen Birgör yeni şarkısı “Pembe Yalan” ile dinleyicisine ters köşe yaptı.

Ayşen Birgör’den ters köşe!

Yaza rengarenk bir giriş yapan Ayşen Birgör'ün yeni şarkısının sözü ve müziği Seçkin Özer & Ferit Özkan düzenlemesi ise sanatçının aynı zamanda müzik yönetmenliği ve prodüktörlüğünü de üstlenen Seçkin Özer'e ait.

Ayşen Birgör’den ters köşe!

Modern soundları kullanarak yaza yerinde bir geçiş yapan Birgör ''Pembe Yalan'' adlı teklisini, içindeki cıvıl cıvıl kız çocuğunun dışa vurumu olarak nitelendirirken, ''Pembe Yalan''ı hem görsel hem de müzikal olarak sevenlerine bol renkli bir klipte eşliğinde sundu.  

Yenilikçi ve trend şarkılarla müzikal yolculuğuna devam eden Ayşen Birgör’ün daha önceki şarkılarına benzemeyen tattaki hareketli pop şarkısı ''Pembe Yalan''ın, atıflı sözlerine eşlik eden klibini görsel bir şov eşliğinde seyiricisine yansıtan isim ise Safa Gülsoy...

Ayşen Birgör’den ters köşe!

Birgör’'ün yeni projesi ''Pembe Yalan'' Fifth Floor Music etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Netd kanalında yayında.

 

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