Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Sözleri Hakan Altun'a ait 'Hep Var Olacaksın' isimli şarkıyı seslendiren Güleç ve Coşkun unutulmaz bir performansa imza attılar.

Bir kaç prova sonrası, tek seferde akustik olarak seslendirilen 'Hep Var Olacaksın' isimli eser tüm dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu. Bu mükemmel düetle birlikte başarılı oyuncu Tolga Güleç hayatında ilk defa orkestra eşliğinde şarkı söyledi.

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