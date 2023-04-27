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Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Oyuncu Tolga Güleç ve İran'da sergilediği oyunculuk performansıyla son zamanlarda adından söz ettiren Ayşegül Coşkun Hakan Altun'un unutulmaz şarkısını birlikte seslendirdiler.

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Sözleri Hakan Altun'a ait 'Hep Var Olacaksın' isimli şarkıyı seslendiren Güleç ve Coşkun unutulmaz bir performansa imza attılar.

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Bir kaç prova sonrası, tek seferde akustik olarak seslendirilen 'Hep Var Olacaksın' isimli eser tüm dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu. Bu mükemmel düetle birlikte başarılı oyuncu Tolga Güleç hayatında ilk defa orkestra eşliğinde şarkı söyledi.

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