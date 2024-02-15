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Ayşegül Asar "Hatıran Yeter" filmiyle geri dönüyor

Daha önce "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile seyircinin kalbinde taht kuran güzel oyuncu Ayşegül Asar'ın rol aldığı "Hatıran Yeter" filmi 16 Şubat'ta vizyona giriyor.

Ayşegül Asar "Hatıran Yeter" filmiyle geri dönüyor

Filmde Nevin karakterini başarıyla canlandıran Ayşegül Asar'ın yanı sıra Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren yapım, seyircilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ayşegül Asar "Hatıran Yeter" filmiyle geri dönüyor

Filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Ayşegül Asar, yapılan çalışmalar hakkında şunları dile getirdi: "Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulacak. Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden iyi seyirler ve bol gişeler diliyorum" diye konuştu.

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