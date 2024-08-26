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Ayşegül Aldinç’ten Instagram eleştirisi: Asansöre binerken bile poz veriyorlar!

Ayşegül Aldinç’ten Instagram eleştirisi: Asansöre binerken bile poz veriyorlar! İşte detaylar...

Ayşegül Aldinç’ten Instagram eleştirisi: Asansöre binerken bile poz veriyorlar!

Sanatçı Ayşegül Aldinç, sosyal medya ile birlikte gelişen yeni yaşantı türünü eleştirerek "Instagram'da suret paylaşmak yetmez, sanatçı toplumun içinde olmalı" uyarısını yaptı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Edremit Kitap Fuarı’nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, sosyal medya ve sanatçının toplumdaki rolü üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Aldinç’ten Instagram eleştirisi: Asansöre binerken bile poz veriyorlar!
INSTAGRAM GÖRÜNÜR OLMAYI ARTIRDI AMA
Instagram kullanımı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Aldinç, şöyle konuştu: “Görünür bir iş yapıyorsanız, illa ki hedef tahtası haline geliyorsunuz. Instagram bu görünür olmayı daha da artırdı, ancak sadece suret paylaşmayı yeterli bulmuyorum. Bazı hesaplarda gördüğüm kafa fotoğraflarını anlamıyorum; asansöre binerken bile poz veriyorlar. Ben bunu yapmıyorum, etkileyici bulduğum şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Bu, kişisel bir tercih ama bence sosyal medyada gerçekten etkileşimli ve anlamlı içerikler üretmek önemli.”


TOPLUMUN DERDİNİ DERT EDİNEBİLMEK
Sanatçının toplumsal rolü hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Aldinç, “Sanatçının toplumun önünde değil, toplumun içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun derdini dert edinmek gerekiyor. Yerine göre lafını çekinmeden ve esirgemeden meramını anlatabilmek gerekiyor. Çünkü bu ülkenin derdi aynı zamanda sizin de derdiniz” dedi.

Ayşegül Aldinç’ten Instagram eleştirisi: Asansöre binerken bile poz veriyorlar!

BURAYA AİTİM, BURADA BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR
Aldinç, kariyerinin başlarında yurt dışından teklifler aldığını ancak ülkesini terk etmeyi hiç düşünmediğini belirterek “Kendimi yurt dışında nasıl düşünürdüm? Kariyerimin ilk yıllarında, 1990'larda bazı teklifler aldım, ancak burayı bırakmayı hiç düşünmedim. Belki işin içinde biraz korku vardı, ama asıl sebep buraya ait olduğumu ve burada bir şeyler yapmam gerektiğiydi” şeklinde konuştu.

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