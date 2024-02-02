Ayşegül Aldinç’in yeni kitabı çıktı

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularıyla buluşuyor. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta “kafaya takmama” sanatını icra ediyor.

“Malumatfuruş,” pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla açılıyor ve tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değiniyor.

Ayşegül Aldinç’in “Malumatfuruş” kitabı okura yaşamın stresinden uzaklaşıp soluklanabileceği keyifli bir okuma vaat ediyor.

Arka Kapak

Dünyanın tüm yükünü şöyle elinizin tersiyle bir kenara itip biraz eğlenmeye ne dersiniz? Hemen endişelenmeyin canım, derdi tasayı elbet bir gün halledeceksiniz, ama şimdi mola zamanı.

Ayşegül Aldinç, bu hayatı öyle bir yaşıyor ki bırakın bardağın dolu tarafını görmeyi, ortada su bile yokken olumlu bir yan bulup gülmeyi başarıyor. Sokağa çıkma yasağında terasta mahsur kalmalar, telefon dolandırıcıları, gökten düşen balıklar… Başına gelmeyen kalmıyor Ayşegül’ün. Fakat o yine de bana “yaz geldi” diyor ve alıyor kalemi eline, içinden geldiği gibi yazıyor.

Kâh maziye dalıp eski günleri yâd ediyor kâh anda kalıp dünyaya ayak uyduruyor. Ve nereye giderse gitsin kahkahasıyla dobralığını yanından eksik etmiyor.

“Malumatfuruş,” yaşamı ti’ye alan kurgusu ve nahif mizah anlayışıyla pandemi, ekonomik buhran, siyasi kriz derken hat safhaya ulaşan sinir kat sayılarını bir çırpıda aşağı çekiyor.

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