  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ayşe Tolga'dan yepyeni bir hediye

Manifest Günlüğü, niyet tabloları, olumlamalar, şükran, fikir, niyet günlüğü, bilinçaltı derin kazıma çalışmaları, çapalama çalışmaları gibi güçlü teknikleri içeriyor ve aynı zamanda  'Ne İstersen Değil, Neysen Onu Çekersin' adlı kitabı destekliyor.

Ayşe Tolga'dan yepyeni bir hediye

2001'den beri eyleme dayalı tezahür yöntemini hayatında uygulayan Ayşe Tolga, kendi kişisel yolculuğunda kullandığı tüm teknik ve sistemleriyle tasarladığı 'Manifest Günlüğü'nü sizinle paylaşıyor. 

2024 senesinde tüm hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak, niyet ettiğiniz her şeyi yaşamanızı sağlamak için hazırlanan 'Manifest Günlüğü', harika bir Yeni Yıl Hediyesi olarak size ve sevdiklerinize muhteşem açılımlar getirecek. 

Ayşe Tolga'dan yepyeni bir hediye

 

 

Arka Kapak Yazısı: 

Hayatının geri kalanını zengin, doyumlu, başarılı, mutlu ve anlamlı bir şekilde yaşamak senin elinde. Zengin olarak yaşamayı, hakiki aşkı, her türlü başarıyı hayatına dahil etmeye karar verecek olan sensin.

Bu günlük, Kuantum Tezahür Alanı’nda gerçekleşmesine niyet ettiğin ne varsa, sana bunu sağlamayı garanti eder, düzenli olarak uygulaman şartıyla.

Ayşe Tolga

Kuantum Tezahür Ustalığı Koçu

 

 

Eser Adı: Manifest Günlüğü

Yazar Adı: Ayşe Tolga

Türü: Kişisel Gelişim

Fiyatı: 400 TL

Sayfa Sayısı: 376

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu
  Hayatın İçinden

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti