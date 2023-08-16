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Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor? İşte detaylar...

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?

Oyuncu Ayşe Kökçü, önceki gün torunuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?

Sanatçı, "Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler' dizisi için, "Yeniden çekilirse oynar mısınız?" sorusuna, "Oynarız ama senaryoyu yazan Umur Bugay ve çok arkadaşımız vefat etti. Artık başka projelere... Aradan çok zaman geçti" yanıtını verdi.

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?
Kökçü, "Sizler oynamadan başkalarının yer almasını ister misiniz?" sorusuna, "Şu andaki durumda olamaz. Bir kere kısaydı şimdi dizi saatleri uzun. Biz en son bir saatte bıraktık. Çekilebileceğini zannetmiyorum" cevabını verdi. Sanatçı, 'Bizimkiler' dizisinin tekrarlarını izlemediğini belirtti. Sanatçı, Devlet Tiyatroları'na Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı için, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?

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