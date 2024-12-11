Ayşe Erbulak “Aile Cinayetleri”nin heyecanını dostlarıyla paylaştı

Ayşe Erbulak’ın gerçek bir hikayeden kaleme aldığı 10’ncu kitabı “Aile Cinayetleri” raflarda ve web sitelerinde yerini aldı. Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan “Aile Cinayetleri”nin tanıtım buluşması Beşiktaş BKM Mutfak’ta gerçekleştirildi.

Ayşe Erbulak’ın heyecanını paylaşanlar arasında Ayşegül Aldinç, Seren Fosforoğlu, Alp Balkan, Tuna Arman, Levent Sülün, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal, Mine Mucur, Tayyar Işıksaçan, lker Gezici, Damla Cercisoğlu, Orçun Kaptan, Pınar Çekirge, Serkan Aydın, Alican Sekmeç, yazar meslektaşları, okul ve iş arkadaşları vardı.

Usta yazar, gerçek bir hikayeyi kaleme aldığı kitabı “Aile Cinayetleri”ni, “AİLE” adı altında çocuklara her türlü baskı, eziyet ve tacizi yapan akrabalara, onların susan yakınlarına, susarak çocukluklarını öldüren anne ve babalara adıyor.

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