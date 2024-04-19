  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ayşe Egesoy yılların suskunluğunu “Sen Yoksun Diye” bozdu

Kendine özgü ses tonu ve tarzıyla yıllardır geniş kitleler tarafından beğeni ile takip edilen sunucu ve şiir yorumcusu Ayşe Egesoy, uzun bir aradan sonra Dr. Berhan Arısoy ile birlikte ortak bir single projesinde sevenleriyle buluştu.

Ayşe Egesoy yılların suskunluğunu “Sen Yoksun Diye” bozdu

Projede Berhan Arısoy’un eşsiz sesinden kendi bestesi olan ve sözlerini Yavuz Doğan’ın kaleme aldığı  eserdeki Ayşe Egesoy’un yorumladığı “Sen Yoksun Diye” adlı şiirin sahibi ise Almanya’da yaşayan bir Türk şair olan Ufuk Yılmaz.

Ayşe Egesoy yılların suskunluğunu “Sen Yoksun Diye” bozdu

Müzikseverleri derin duyguların içine çekecek olan bu çalışmanın aranjörlüğünü ise değerli müzik adamı ünlü aranjör Selim Çaldıran yaptı.

Ayşe Egesoy yılların suskunluğunu “Sen Yoksun Diye” bozdu

Aşk dolu, sevda dolu bu eşsiz esere Turgay Ceylaner'in yönetmenliğinde  bir de klip çekildi.

Ayşe Egesoy yılların suskunluğunu “Sen Yoksun Diye” bozdu

 

Tüm şiir severlere, şairlere ve de sevdalılara armağan niteliğindeki Ayşe Egesoy ile Berhan Arısoy’un muhteşem işbirliği  “Sen Yoksun Diye” 19 Nisan Cuma gününden itibaren “Berhan Arısoy” youtube kanalında yayımda.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tag Heuer, The Fall Guy filmiyle iş birliğini lanse ediyor 
  Güncel

Tag Heuer, The Fall Guy filmiyle iş birliğini lanse ediyor 

Big Bang Unico Full Magic Gold: Yüzde 100 altın, sıfır taviz
  Güncel

Big Bang Unico Full Magic Gold: Yüzde 100 altın, sıfır taviz

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi
  Magazin

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?
  Magazin

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!
  Magazin

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı
  Magazin

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı