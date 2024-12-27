Ayşe Boyner'in AVM tarzı

Kahvesi elinde dolaşan Ayşe Boyner, ayak üstü gazetecilere yeni yıl dileklerini sundu.

Bir süre mağazaları dolaşan iş insanı, daha sonra AVM'den ayrıldı.

Sade ve makyajsız haliyle de dikkat çeken Boyner, telefonunu da elinden hiç düşürmedi.

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