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Ayşe Boyner'in AVM tarzı

Ayşe Boyner, önceki gün Nişantaşı City's’te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken iş insanı, mağazaları gezdi.

Ayşe Boyner'in AVM tarzı

Kahvesi elinde dolaşan Ayşe Boyner, ayak üstü gazetecilere yeni yıl dileklerini sundu.

Ayşe Boyner'in AVM tarzı

Bir süre mağazaları dolaşan iş insanı, daha sonra AVM'den ayrıldı.

Ayşe Boyner'in AVM tarzı

Sade ve makyajsız haliyle de dikkat çeken Boyner, telefonunu da elinden hiç düşürmedi. 

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