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Ayşe Barım tutuklandı

Ayşe Barım tutuklandı. İşte detaylar...

Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Ayşe Barım, tutuklandı.

Ayşe Barım tutuklandı
Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım tutuklandı.

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