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Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Ayşe Barım'a oyuncularından destek! İşte detaylar...

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Merve Dizdar, Hande Erçel, Aslı Enver, Hazal Kaya, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Pınar Deniz ve Birce Akalay;

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Gezi Parkı soruşturmasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'a destek verdi. Aslı Enver, Hazal Kaya, Devrim Özkan ve Hande Erçel, Barım'ın fotoğraflarını paylaştı.

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!
Düvenci ile Akalay ile ekranı siyah yaptı.

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Merve Dizdar ise, "Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk. Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdetim. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!
Pınar Deniz ise, "Aklım almıyor" notunu düştü.

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

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