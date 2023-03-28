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Ayşe Aslan, Sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya hakkında şok iddia... Geçtiğimiz yıl Survivor All Star 2022'de üçüncü olan oyuncunun eski sevgilisi Ayşe Aslan, şiddet gördüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Ayşe Aslan, Sevgilisi Batuhan Karacakaya&#039;dan Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle tanınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya, hakkında şok iddia...

Ayşe Aslan, Sevgilisi Batuhan Karacakaya&#039;dan Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslan, oyuncudan şiddet gördüğünü açıkladı.

Ayşe Aslan, Sevgilisi Batuhan Karacakaya&#039;dan Şiddet Gördüğünü Açıkladı

Instagram'dan açıklama yapan Aslan, "Yaşadıgım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetci oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak okadar yoruldum ki ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum bu süreçte destek olan tüm arkadaslarıma ve avukatıma teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ayşe Aslan, Sevgilisi Batuhan Karacakaya&#039;dan Şiddet Gördüğünü Açıkladı

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