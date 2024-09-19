  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ayrılmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 

Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan zorlukları mizahi bir dille ele alan ‘Ayrılık A.Ş.’ sinema filmi 11 Ekim’de vizyonda...

Ayrılmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 

Film farklı senaryosu ve tarzıyla daha vizyona girmeden uluslararası arenada ses getirmeye başladı.Yönetmen ve senaristi Tanser Yılmaztürk, filmin yurt dışında merak uyandırdığını belirterek, Fransız bir yapım şirketinin filmin Fransız versiyonunu çekmek için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı. Hatta Fransız şirketin, devam filmini Türkiye - Fransa ortak yapım olarak çekmeleri önerisinde bulunduğunu ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan’ın başrollerinde olduğu 'Ayrılık A.Ş, ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin başvurduğu profesyonel bir ekibin komik ve bir o kadar da karmaşık planlarını konu alıyor, sıradışı ve eğlenceli hikayesiyle izleyicileri kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi
  Cemiyet

Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!
  Magazin

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!

Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
  Magazin

Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi

Nilay Verdi Aktaş'tan Bonyvexvilla ziyareti!
  Magazin

Nilay Verdi Aktaş'tan Bonyvexvilla ziyareti!

Murat Boz konserine rekor katılım
  Magazin

Murat Boz konserine rekor katılım

'Albora'nın Sert Kışı'nda Dilin Döğer fırtınası
  Magazin

'Albora'nın Sert Kışı'nda Dilin Döğer fırtınası