Ayrılmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 

Film farklı senaryosu ve tarzıyla daha vizyona girmeden uluslararası arenada ses getirmeye başladı.Yönetmen ve senaristi Tanser Yılmaztürk, filmin yurt dışında merak uyandırdığını belirterek, Fransız bir yapım şirketinin filmin Fransız versiyonunu çekmek için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı. Hatta Fransız şirketin, devam filmini Türkiye - Fransa ortak yapım olarak çekmeleri önerisinde bulunduğunu ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan’ın başrollerinde olduğu 'Ayrılık A.Ş, ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin başvurduğu profesyonel bir ekibin komik ve bir o kadar da karmaşık planlarını konu alıyor, sıradışı ve eğlenceli hikayesiyle izleyicileri kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.

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