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Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu!

Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu! İşte detaylar...

Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu!

Yaklaşık 4.5 yıldır birlikte olan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde paylaşım yaptı.

Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu!
Son dönemlerde ayrıldıkları konuşulan ikilinin, paylaşımıyla birlikte olduğu ortaya çıktı.

 Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu!

İkilinin pozlarına beğeni yağdı.

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