 Ayrıldıkları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sevgililer Günü pozu!

Yaklaşık 4.5 yıldır birlikte olan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde paylaşım yaptı.



Son dönemlerde ayrıldıkları konuşulan ikilinin, paylaşımıyla birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkilinin pozlarına beğeni yağdı.

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