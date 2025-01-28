 Aynur Aydın: İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz

Aynur Aydın, İstanbul trafiğine yıllar sonra dahil olmaya karar verdi. Söylenenlere göre ünlü şarkıcı Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarının da bulunduğu ehliyet sınavına katılarak sınavdan tam not aldı.

Yakın çevresine “Aman sakın yeni ehliyet aldığım duyulmasın İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz” tarzında yaptığı kendisine has espirili konuşmalar kulaktan kulağa yayıldı.

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