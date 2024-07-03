 Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu!

Şarkıcı, X (Twitter) hesabından, "Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır" diye yazdı.



Aydın'a yorum yağdı.

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