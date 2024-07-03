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Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte detaylar...

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu!

 Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!

Şarkıcı, X (Twitter) hesabından, "Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır" diye yazdı.

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!
Aydın'a yorum yağdı.

 

 

 

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