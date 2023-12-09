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Aynur Aydın'dan 'Barış' konseri

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan 'Barış' konseri... İşte detaylar...

Aynur Aydın'dan 'Barış' konseri

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, barış temalı konseri için hazırlıklara başladı. Yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Filistin katliamına sessiz kalamayacağını ve “Dünya ile Derdim” konser serisine İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde dünzenleyeceği Filistin yardım konseri ile başlayacağını duyurdu.

 Aynur Aydın'dan 'Barış' konseri
“Barışa bir şans verin” diyen Aynur Aydın, 15 Aralık’ta gerçekleştireceği konserin tüm gelirinin de Filistinli çocuklara gönderileceğini söyledi.

 

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